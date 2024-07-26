Метро в Новосибирске хотят достроить китайцы

China Railway Tunnel Group является специализированным дочерним подразделением холдинга China Railway Group Limited, одного из крупнейших подрядчиков в области транспортной инфраструктуры в мире. Основанная в 1978 году, компания имеет значительный опыт реализации крупных проектов не только в Китае, но и за его пределами, включая Узбекистан, Грузию, Швецию, Израиль, Сингапур, Чили и Перу.