Метро в Новосибирске хотят достроить китайцы

В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы продолжения строительства метрополитена в региональном центре, а также реализация проектов Южного транзита и новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Толмачево.
Как сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска, встречу возглавил руководитель проектов CRTG в России Стивен Субраманиам. Мэр Кудрявцев выразил готовность к сотрудничеству с китайскими партнерами в рамках российского законодательства, отметив, что ключевыми факторами будут цена и качество предлагаемых услуг.
China Railway Tunnel Group является специализированным дочерним подразделением холдинга China Railway Group Limited, одного из крупнейших подрядчиков в области транспортной инфраструктуры в мире. Основанная в 1978 году, компания имеет значительный опыт реализации крупных проектов не только в Китае, но и за его пределами, включая Узбекистан, Грузию, Швецию, Израиль, Сингапур, Чили и Перу.