Челябинцам стали выдавать потребкредиты на более значительные суммы

Согласно подсчитанной статистике средний размер потребительского кредита в Челябинской области в июне составил 170,9 тыс. рублей. Это почти на 4,5 тыс. больше чем в мае месяце (рост составил 2,6%). В этом плане Южный Урал двигается в общероссийском тренде, в целом по стране показатель за месяц вырос на 3,5%. Однако, например, соседняя Свердловская область в этом вопросе в первом месяце лета отступала, средний размер потребкредита, выдаваемый свердловчанам снизился на 3,1%. Отметим, что в общероссийском рейтинге по размеру потребительского кредита Челябинская область по итогам июня заняла 14 место.
Аналитики обращают внимание на то, что рост среднего размера выдаваемого потребительского кредита происходил на фоне сокращения объемов его выдачи. Грубо говоря, выдавать стали больше, но меньшему числу людей. Так, напомним, что в Челябинской области в июне в сравнении с маем потребительских кредитов выдали на 4,2 тыс. меньше. Считается, что такая ситуация на рынке является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка.