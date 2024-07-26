Челябинцам стали выдавать потребкредиты на более значительные суммы

Согласно подсчитанной статистике средний размер потребительского кредита в Челябинской области в июне составил 170,9 тыс. рублей. Это почти на 4,5 тыс. больше чем в мае месяце (рост составил 2,6%). В этом плане Южный Урал двигается в общероссийском тренде, в целом по стране показатель за месяц вырос на 3,5%. Однако, например, соседняя Свердловская область в этом вопросе в первом месяце лета отступала, средний размер потребкредита, выдаваемый свердловчанам снизился на 3,1%. Отметим, что в общероссийском рейтинге по размеру потребительского кредита Челябинская область по итогам июня заняла 14 место.