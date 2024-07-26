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Госдума продлила разрешение на вырубку леса около Байкала для расширения БАМа

В Госдуме в третьем чтении приняли закон, до 31 декабря 2033 года продлевающий разрешение проводить сплошные рубки на Байкале с целью расширения Байкало-амурской и Транссибирской магистралей, сообщило издание РБК, передает ИА «ТК Город».

Источник: Mail.ru

Документ разрешает сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и перевод земель в земли других категорий, — говорится в сообщении. — В состав природоохранной зоны входят само озеро и его окрестности, особо охраняемые природные территории, прилегающие к нему, и земля у Байкала шириной в 200 километров на запад и северо-запад от него.

Напомним, ранее разрешение действовало до конца текущего года.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ.

В начале мая был утверждён третий этап модернизации БАМа и Транссиба, который продлится до 2035 года.

Стоимость работ, которые предстоит провести, составит свыше 3,7 триллиона рублей.