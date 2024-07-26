Госдума продлила разрешение на вырубку леса около Байкала для расширения БАМа

Документ разрешает сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и перевод земель в земли других категорий, — говорится в сообщении. — В состав природоохранной зоны входят само озеро и его окрестности, особо охраняемые природные территории, прилегающие к нему, и земля у Байкала шириной в 200 километров на запад и северо-запад от него.