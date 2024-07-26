Суд снова отказал мэрии в изъятии земли под пермским БЦ

Ранее он отказал чиновникам в признании отсутствующим права собственности у нескольких предпринимателей на часть участка под БЦ «Промстройпроект» в Перми. Также городские власти требовали установить границы участка под этим бизнес-центром на Комсомольском проспекте, 34 в определенных координатах, отмечается в материалах дела. Решение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по жалобе департамента было принято 23 июля.
Собственниками участка под зданием «Промстройпроекта» в 5,1 тыс. кв. м являются четыре предпринимателя: Николай Зернин, Надежда Чудинова, Елена Нейфельд и Юлия Карякина. По данным «Ъ-Прикамье», Юлия Карякина — дочь пермского отельера Александра Полева (владелец гостиниц CityStar и NewStar), структурам которого принадлежит здание самого БЦ. В мэрии считают, что с учетом проекта планировки от 2013 года площадь участка по Комсомольскому проспекту, 34 составляет 3,7 тыс. кв. м. Согласно схеме проекта межевания, границы «красных» линий по Комсомольскому проспекту, 34 проходят вдоль здания. Ответчики указывали, что кадастровый учет земельного участка «Промстройпроектом» был произведен в соответствии с действующим законодательством. Требования администрации, по мнению предпринимателей, были направлены на обход процедуры изъятия земельного участка для муниципальных нужд.
Напомним, что департамент земельных отношений еще в 2021 году в суде требовал изъять в муниципальную собственность часть территории под зданием «Промстройпроекта», но суд отказал ему. Часть земли под БЦ власти планировали использовать для создания общественного пространства. С нынешним заявлением департамент обратился в суд прошлой весной.