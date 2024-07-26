Суд снова отказал мэрии в изъятии земли под пермским БЦ

Собственниками участка под зданием «Промстройпроекта» в 5,1 тыс. кв. м являются четыре предпринимателя: Николай Зернин, Надежда Чудинова, Елена Нейфельд и Юлия Карякина. По данным «Ъ-Прикамье», Юлия Карякина — дочь пермского отельера Александра Полева (владелец гостиниц CityStar и NewStar), структурам которого принадлежит здание самого БЦ. В мэрии считают, что с учетом проекта планировки от 2013 года площадь участка по Комсомольскому проспекту, 34 составляет 3,7 тыс. кв. м. Согласно схеме проекта межевания, границы «красных» линий по Комсомольскому проспекту, 34 проходят вдоль здания. Ответчики указывали, что кадастровый учет земельного участка «Промстройпроектом» был произведен в соответствии с действующим законодательством. Требования администрации, по мнению предпринимателей, были направлены на обход процедуры изъятия земельного участка для муниципальных нужд.