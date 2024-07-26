Что будет, если не сдать декларацию в Казахстане

На текущий момент в Казахстане идет третий этап всеобщего декларирования, в котором впервые принимают участие индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги. Между тем с 2025 года подавать декларации обязаны будут все совершеннолетние граждане страны, в том числе безработные, студенты и пенсионеры. Люди впервые столкнутся с обязанностью задекларировать свои активы и обязательства, а значит велик риск случайно допустить ошибку.