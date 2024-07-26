Внешняя торговля РК превысила $55 млрд

За первые пять месяцев этого года внешняя торговля Казахстана превысила 55 млрд долларов, сообщается в новостном обзоре Primeminister.kz.
В тройку основных торговых партнеров традиционно входят Китай, Россия, Европейский Союз. Экспорт Казахстана за январь-май 2024 года вырос на 1,8% и составил 32,5 млрд долларов. Экспорт несырьевых товаров и услуг превысил 13 млрд долларов. Из них 10,5 млрд долларов — это поставки готовой продукции за рубеж. На рост экспорта повлиял высокий спрос на цветные металлы и подсолнечное масло со стороны международных рынков. Позитивную экспортную динамику демонстрирует и казахстанский сектор услуг.
Министерство продолжает активно работать над созданием благоприятных условий для появления новых рынков сбыта и усиления сотрудничества с отечественными производителями, расширением экспортных рынков с учетом развития транспортных коридоров с особенным акцентом на сотрудничество с Китаем.
В среднесрочной перспективе Казахстану предстоит увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза и довести поставки до 12 млрд долларов. Сотрудничество с каждой из провинций КНР по принципу регионализации уже дает положительные результаты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля с СУАР выросла на 50%, в том числе экспорт — на 35,3%. Почти на 30% вырос экспорт казахстанских товаров в провинцию Сычуань. Более чем в 10 раз увеличились поставки отечественной продукции в Цзянсу.
Выход казахстанских товаропроизводителей на новые рынки стал возможным благодаря комплексным мерам поддержки, направленным на стимулирование производственной активности и внедрение новых технологий.
На завершающей стадии находятся переговоры с Индонезией и Монголией, также проводятся переговоры по заключению соглашений о свободной торговле с ОАЭ. Общий потенциал наращивания экспорта казахстанских товаров на данные рынки превышает 1,9 млрд долларов. Такие соглашения открывают доступ казахстанским поставщикам на международные рынки, способствуют созданию предприятий с казахстанским капиталом, обеспечивают предсказуемые условия для торговли и защиту инвестиций.
По поручению Главы государства на базе экспортной страховой компании «Kazakh Export» создан институт продвижения экспорта. 23 января 2024 года принят Закон «Об экспортном кредитном агентстве». Он направлен на реализацию широкого спектра страховых и финансовых мер поддержки. В первом полугодии Агентство оказало поддержку 30 экспортерам.