Внешняя торговля РК превысила $55 млрд

В среднесрочной перспективе Казахстану предстоит увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза и довести поставки до 12 млрд долларов. Сотрудничество с каждой из провинций КНР по принципу регионализации уже дает положительные результаты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля с СУАР выросла на 50%, в том числе экспорт — на 35,3%. Почти на 30% вырос экспорт казахстанских товаров в провинцию Сычуань. Более чем в 10 раз увеличились поставки отечественной продукции в Цзянсу.