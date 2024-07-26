В Казахстане впервые за 8 лет начали снижаться цены на социально значимые продукты

Впервые с 2016 года в Казахстане произошло снижение индекса цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), сообщает El.kz со ссылкой на Правительство РК. Средний индекс дефляции составил 99,8%, что стало возможным благодаря ряду принятых мер по стабилизации цен.
Для достижения этих результатов были предприняты следующие шаги:
- На рынок поступило более 160 тыс. тонн овощной продукции, что помогло стабилизировать предложения и снизить цены.
- Подписано соглашение с отраслевыми ассоциациями о фиксации цен на яйца и предотвращении демпинга, что обеспечило стабильные цены на этот важный продукт.
- Введен временный запрет на экспорт сахара и экспортная таможенная пошлина на семена подсолнечника для поддержки отечественных производителей, что также способствовало снижению цен.
- Запущена в пилотном режиме Национальная система прослеживаемости товаров, которая станет «электронным зеркалом» для отслеживания движения СЗПТ и повышения прозрачности рынка.
Эти меры показали свою эффективность, впервые за восемь лет снизив цены на основные продукты питания, что является значительным достижением в условиях глобальной инфляции и нестабильности продовольственных рынков.