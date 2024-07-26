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В Казахстане впервые за 8 лет начали снижаться цены на социально значимые продукты

Комплексные меры Правительства РК привели к снижению цен на основные продукты питания.

Впервые с 2016 года в Казахстане произошло снижение индекса цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), сообщает El.kz со ссылкой на Правительство РК. Средний индекс дефляции составил 99,8%, что стало возможным благодаря ряду принятых мер по стабилизации цен.

Для достижения этих результатов были предприняты следующие шаги:

  • На рынок поступило более 160 тыс. тонн овощной продукции, что помогло стабилизировать предложения и снизить цены.
  • Подписано соглашение с отраслевыми ассоциациями о фиксации цен на яйца и предотвращении демпинга, что обеспечило стабильные цены на этот важный продукт.
  • Введен временный запрет на экспорт сахара и экспортная таможенная пошлина на семена подсолнечника для поддержки отечественных производителей, что также способствовало снижению цен.
  • Запущена в пилотном режиме Национальная система прослеживаемости товаров, которая станет «электронным зеркалом» для отслеживания движения СЗПТ и повышения прозрачности рынка.

Эти меры показали свою эффективность, впервые за восемь лет снизив цены на основные продукты питания, что является значительным достижением в условиях глобальной инфляции и нестабильности продовольственных рынков.