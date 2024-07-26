Беларусь ввела лицензирование вывоза отходов стекла

Согласно документу, вывоз из страны в государства — члены ЕАЭС, а также в страны, которые не входят в ЕАЭС, стеклобоя, скрапа и других отходов стекла будет осуществляться по разовым лицензиям, причем вне зависимости от происхождения данной продукции при ее помещении под таможенную процедуру экспорта.