Беларусь ввела лицензирование вывоза отходов стекла

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение ввести лицензирование экспорта отходов тарного стекла, это предусмотрено постановлением Совмина № 525 от 25 июля, которое в пятницу официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, вывоз из страны в государства — члены ЕАЭС, а также в страны, которые не входят в ЕАЭС, стеклобоя, скрапа и других отходов стекла будет осуществляться по разовым лицензиям, причем вне зависимости от происхождения данной продукции при ее помещении под таможенную процедуру экспорта.
Выдавать лицензии будет министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с Минстройархитектуры.
Согласовывать выдачу лицензий строительное ведомство должно бесплатно в течение пяти рабочих дней со дня представления необходимых для этого документов.
Перечень документов определен данным постановлением, а также порядок выдачи лицензий, основания для отказа, а также исключения. Так, например, решение белорусских властей не распространяется на товары, которые перемещаются в рамках транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Беларуси.
Документ вступит в силу после официального опубликования и будет действовать в течении шести месяцев.
Напомним, что в мае прошлого года правительство Беларуси ввело лицензирование экспорта отдельных видов стекла и изделий из него. Это решение также было введено на полгода.
В январе 2024-го это решение продлили еще на шесть месяцев.
Разовые лицензии на экспорт этой продукции также выдавал АРТ по согласованию с Министерством архитектуры и строительства.