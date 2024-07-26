В Самаре заложили кили двух многоцелевых сухогрузных судов

В четверг, 25 июля, в Самаре на судостроительно-судоремонтном предприятии ЗАО «Нефтефлот» прошла торжественная церемония закладки киля двух многоцелевых сухогрузных судов проекта RSD-34L класса «Оптима».
Суда этого проекта разработаны в России. Сухогрузы с двумя грузовыми трюмами, дедвейтом до 6000 тонн, длиной около 125 м, шириной 17 м и осадкой до 4,2 м, развивают скорость не менее 10 узлов. Они предназначены для перевозки генеральных, навалочных крупногабаритных и опасных грузов различных классов, в том числе зерна, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, угля, металлолома, металла в связках и рулонах.
Контракт на строительство и поставку серии из трех многоцелевых сухогрузных судов ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» подписали в сентябре 2023 года. Суда строятся в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» с использованием средств ФНБ по обновлению гражданского водного флота России. Закладка киля головного судна проекта RSD34L состоялась в мае этого года.