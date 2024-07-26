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В Самаре заложили кили двух многоцелевых сухогрузных судов

Ещё оно судно этого класса было заложено в Самаре в мае этого года.

Источник: Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий ВКонтакте

В четверг, 25 июля, в Самаре на судостроительно-судоремонтном предприятии ЗАО «Нефтефлот» прошла торжественная церемония закладки киля двух многоцелевых сухогрузных судов проекта RSD-34L класса «Оптима».

Суда этого проекта разработаны в России. Сухогрузы с двумя грузовыми трюмами, дедвейтом до 6000 тонн, длиной около 125 м, шириной 17 м и осадкой до 4,2 м, развивают скорость не менее 10 узлов. Они предназначены для перевозки генеральных, навалочных крупногабаритных и опасных грузов различных классов, в том числе зерна, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, угля, металлолома, металла в связках и рулонах.

Контракт на строительство и поставку серии из трех многоцелевых сухогрузных судов ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» подписали в сентябре 2023 года. Суда строятся в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» с использованием средств ФНБ по обновлению гражданского водного флота России. Закладка киля головного судна проекта RSD34L состоялась в мае этого года.

Все три судна должны быть переданы заказчику до 30 ноября 2025 года, сообщили на своих страницах в соцсетях ПАССП и ГТЛК.