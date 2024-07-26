В Самаре заложили кили двух многоцелевых сухогрузных судов

Суда этого проекта разработаны в России. Сухогрузы с двумя грузовыми трюмами, дедвейтом до 6000 тонн, длиной около 125 м, шириной 17 м и осадкой до 4,2 м, развивают скорость не менее 10 узлов. Они предназначены для перевозки генеральных, навалочных крупногабаритных и опасных грузов различных классов, в том числе зерна, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, угля, металлолома, металла в связках и рулонах.