В Омске хотят построить дорогу, которая соединит Ленинградский и метромост

В Омске собираются строить дорогу, которая будет соединять Ленинградский мост и мост им. 60-летия Победы (метромост). Анализ движения в центре города и на Левом берегу провела компания «Автодорпроект». По словам специалистов, строительство развязки у метромоста только усилит пробки. Поэтому был предложен другой вариант.
«В качестве альтернативного варианта в принятых границах моделирования предлагается рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги, которая соединила бы мосты Ленинградский и 60 лет Победы. Согласно экспертному заключению, этот потенциальный объект поможет снизить нагрузку на улицу 3-ю Енисейскую», — рассказали «Городу55» в мэрии.
Напомним, ранее планировалось построить развязку, соединяющую Красный Путь, Добровольского и Булатова вдоль эстакады метромоста. Она должна была снизить транспортную напряжённость и связать между собой несколько улиц, которые сейчас изолированы. Последнее вызвало неприятие у жильцов домов по улице Добровольского, которые опасались, что их междворовой проезд станет опасной магистралью. От такой идеи в итоге отказались.