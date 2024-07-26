В Омске хотят построить дорогу, которая соединит Ленинградский и метромост

Напомним, ранее планировалось построить развязку, соединяющую Красный Путь, Добровольского и Булатова вдоль эстакады метромоста. Она должна была снизить транспортную напряжённость и связать между собой несколько улиц, которые сейчас изолированы. Последнее вызвало неприятие у жильцов домов по улице Добровольского, которые опасались, что их междворовой проезд станет опасной магистралью. От такой идеи в итоге отказались.