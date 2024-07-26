Самая большая зарплата — в банковской и страховой деятельности, в среднем 14,5 миллиона сумов

Динамика роста зарплаты по отраслям показывает лидерство банковской, кредитной, страховой сферы, в ней средняя зарплата за 4 года увеличились в 2,6 раза и достигла 14,4 миллиона сумов. В отрасли связи и информатизации за 4 года средняя зарплата выросла в 3 раза и достигла 12,4 миллиона сумов. Меньше всего росли зарплаты медиков (и социальных работников) и учителей, за 4 года они лишь удвоились и составляют соответственно 3,3 и 3,5 миллиона сумов.