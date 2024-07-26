Самая большая зарплата — в банковской и страховой деятельности, в среднем 14,5 миллиона сумов

Агентство статистики опубликовало данные о средних зарплатах по регионам. Лидирует Ташкент с 8,5 миллионом сумов, на втором месте Навоийская область с 6,6 миллионом сумов, на третьем месте Ташкентская область, в ней средняя зарплата равна 4,9 миллиона.
Далее идет Андижанская область с 4,4 миллионом и республика Каракалпакстан с 4,2 миллионом сумов.
Самые высокие темпы роста зарплаты в первом полугодии отмечены в Ташкенте (120,2%), Самаркандской (118,2%), Андижанской (117,6%), Ферганской (116,8%) и Навоийской (116,2%) областях.
Динамика роста зарплаты по отраслям показывает лидерство банковской, кредитной, страховой сферы, в ней средняя зарплата за 4 года увеличились в 2,6 раза и достигла 14,4 миллиона сумов. В отрасли связи и информатизации за 4 года средняя зарплата выросла в 3 раза и достигла 12,4 миллиона сумов. Меньше всего росли зарплаты медиков (и социальных работников) и учителей, за 4 года они лишь удвоились и составляют соответственно 3,3 и 3,5 миллиона сумов.
Средняя зарплата по республике за 4 года удвоилась и составляет 5,092 миллиона сумов.