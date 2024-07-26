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Cредняя зарплата в Омской области выросла до 65 тысяч рублей

По сравнению с маем прошлого года рост составил 17,6%.

Источник: Om1.ru

По данным Омскстата, средняя номинальная начисленная зарплата в Омске и области в мае текущего года выросла до 65 033 рублей. В сравнении с апрелем она увеличилась на 3,5 тысячи рублей (61 517 рублей), с маем 2023 года — на 17,6%.

Средняя зарплата за период с января по май текущего года оказалась на 5 тысяч рублей меньше — 60 088 рублей. Реальная располагаемая зарплата в сравнении с апрелем выросла на 5%.

Статистики также представили данные о среднемесячной номинальной начисленной зарплате работников организаций Омской области в январе-мае 2024 года по видам экономической деятельности.