Cредняя зарплата в Омской области выросла до 65 тысяч рублей

По данным Омскстата, средняя номинальная начисленная зарплата в Омске и области в мае текущего года выросла до 65 033 рублей. В сравнении с апрелем она увеличилась на 3,5 тысячи рублей (61 517 рублей), с маем 2023 года — на 17,6%.