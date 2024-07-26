На 620% выросло число проверок бизнеса в Казахстане

АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Число проверок предпринимателей увеличилось на 620% из-за жалоб потребителей, сообщил Минторговли Казахстана.
Казахстанцы стали чаще жаловаться на некачественную продукцию и недобросовестных предпринимателей.
В первом полугодии 2024 года рассмотрели 24 441 обращение, это на 60% больше, чем в 2023 году.
Комитет проверил 570 субъектов предпринимательства, темп роста — 620%.
К административной ответственности привлекли 648 субъектов, это в 4 раза больше прошлого года.
В результате защитили права потребителей на сумму свыше 777 миллионов тенге. Рост составил 189% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Комитет провел контроль по 681 виду продукции, по 405 видам выявили нарушения.
Это такие как:
- Маркировка: отсутствие информации на государственном языке;
- Несоответствие по составу товара;
- Истекший срок годности;
- Отсутствие необходимых документов.
Составили 139 административных актов за продажу без документов и нарушения санитарно-эпидемиологических норм.