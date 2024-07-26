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На 620% выросло число проверок бизнеса в Казахстане

Комитет по защите прав потребителей выявил многочисленные нарушения в сфере торговли.

АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Число проверок предпринимателей увеличилось на 620% из-за жалоб потребителей, сообщил Минторговли Казахстана.

Казахстанцы стали чаще жаловаться на некачественную продукцию и недобросовестных предпринимателей.

В первом полугодии 2024 года рассмотрели 24 441 обращение, это на 60% больше, чем в 2023 году.

Комитет проверил 570 субъектов предпринимательства, темп роста — 620%.

К административной ответственности привлекли 648 субъектов, это в 4 раза больше прошлого года.

В результате защитили права потребителей на сумму свыше 777 миллионов тенге. Рост составил 189% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Комитет провел контроль по 681 виду продукции, по 405 видам выявили нарушения.

Это такие как:

  • Маркировка: отсутствие информации на государственном языке;
  • Несоответствие по составу товара;
  • Истекший срок годности;
  • Отсутствие необходимых документов.

Составили 139 административных актов за продажу без документов и нарушения санитарно-эпидемиологических норм.