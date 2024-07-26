Новый микрорайон «Городская гавань» появится в Хабаровске

Администрация Хабаровска извещает жителей, общественные организации и бизнес-сообщество о публичных обсуждениях по вопросу комплексного развития территории от торгового центра Brosko Mall до улицы Бийская. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В соответствии с утвержденным документом «Стратегический мастер-план города Хабаровска» планируется создание нового района «Городская гавань». Проект предусматривает строительство современных жилых комплексов, двух школ, двух детских садов, поликлиники, спортивного комплекса и музея реки Амур. Реализация будет осуществляться поэтапно через конкурсный отбор застройщика.
«В районе очистных сооружений МУП “Водоканал” запланировано возведение многофункционального спортивного комплекса. Условием конкурса будет модернизация системы обеззараживания воды, включая создание электролизной гипохлорита натрия и ликвидацию старой хлораторной», — рассказали в администрации города.
После очистки и создания прогулочных и спортивных зон, акватория реки Амур в районе «Городской гавани» станет удобным местом для отдыха жителей и гостей Хабаровска. На берегу Амурского затона появятся новые кварталы жилой и общественно-деловой застройки.