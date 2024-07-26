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В Обнинске будут готовить кадры для джизакской АЭС

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В одном из ядерных центров России в городе Обнинск будут готовить специалистов для работы на малой АЭС в Джизаке. Об этом договорились региональные власти, передает корреспондент Podrobno.uz.

Как сообщают РИА Новости, накануне прошла встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши и хокима Джизакской области Эргаша Салиева. Стороны обсудили взаимное сотрудничество регионов, в частности в сфере атомной энергетики. Салиев обратился к своему российскому коллеге с просьбой оказать содействие в области подготовки кадров, обеспечения безопасности, создания инфраструктуры для АЭС в Джизаке.

В этой связи узбекская делегация посетила город Обнинск, который считается одним из ядерных центров России. Там расположена первая атомная электростанция в мире, которая в этом году отметила свое 70-летие.

В Обнинске также создается Международный научно-образовательный центр ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех». По словам калужского губернатора, этот центр наверняка внесет вклад в подготовку специалистов, которые будут работать на узбекской АЭС.

«Мы постараемся оказать максимум содействия из наших возможностей. Своим коллегам я уже дал ряд соответствующих поручений», — сказал Шапша.