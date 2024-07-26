В Красноярск привезли почти 16 тонн зараженных персиков

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что 16 тонн персиков заражены восточной плодожоркой. Этот вредитель может давать до шести поколений в год, в таком случае, можно даже потерять весь урожай. Избавится от плодожорки можно несколькими способами: удалить и сжечь поврежденную кору и побеги, использовать феромонные ловушки или опрыскать растения..
Экзотические фрукты прошли процедуру обеззараживания и больше не являются опасными. Собственнику объявили предостережение.
Напомним, что на прошлой неделе в Красноярске уже привозили почти 19 тонн зараженных персиков и нектаринов.