Стратегию развития беспилотных систем разработают в Беларуси

В совещании приняли участие представители государственных органов, научных организаций НАН Беларуси, компаний-производителей и пользователей беспилотных систем.



Созданной рабочей группе предстоит детально проработать вопросы организации и масштабирования производств беспилотного летательного и наземного транспорта и комплектующих для него, проанализировать имеющиеся научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, определить направления совершенствования нормативно-правовой базы, актуализировать учебные планы по подготовке специалистов в области проектирования, конструирования и управления беспилотными системами.