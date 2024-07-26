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Стратегию развития беспилотных систем разработают в Беларуси

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии наук Беларуси состоялось установочное совещание временной межведомственной рабочей группы по разработке стратегии развития беспилотных систем и комплексной программы развития беспилотных систем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В совещании приняли участие представители государственных органов, научных организаций НАН Беларуси, компаний-производителей и пользователей беспилотных систем.

Созданной рабочей группе предстоит детально проработать вопросы организации и масштабирования производств беспилотного летательного и наземного транспорта и комплектующих для него, проанализировать имеющиеся научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, определить направления совершенствования нормативно-правовой базы, актуализировать учебные планы по подготовке специалистов в области проектирования, конструирования и управления беспилотными системами.