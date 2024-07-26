В Омске начали искать подрядчика для ремонта моста у Телецентра

Кроме того проектом предусмотрено устройство водоотведения и локально-очистных сооружений и озеленение прилегающей к мосту территории на левом берегу. Также планируется расширить и обустроить новые тротуары, а в районе G-Drive Арены сделать спуск для маломобильных граждан. Появится на мосту у Телецентра и архитектурная подсветка.