Экспорт МТЗ и «Гомсельмаша» поддержат из бюджета

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Новые меры поддержки экспортных поставок заработают с 27 июля, следует из официально опубликованного указа президента Беларуси Александра Лукашенко.
В очередной раз изменяется указ № 466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь», принятый еще в 2009 году. Ранее в нем была норма о том, что власти могут компенсировать из бюджета часть платежей в пользу иностранных лизинговых компаний.
Речь шла о поставках белорусской продукции за рубеж по договорам, заключенным в 2015—2024 года. Сроки этих договоров не должны превышать пять лет.
Теперь в указ добавляют похожий пункт, но он касается договоров лизинга, которые подписаны в 2024—2026 годах не более чем на семь лет. И это действует именно при поставках изделий МТЗ и «Гомсельмаша».
Размер компенсации
При продаже этой техники в Россию власти готовы компенсировать часть процентов по лизингу: в размере ¾ ключевой ставки Центробанка РФ на дату, которая определена в договорах. Такая же компенсация может быть и по самим лизинговым платежам.
Кроме того, до 2026 года (ранее было до 2024 года) продляется поддержка зарубежных банков, которые кредитуют покупку белорусских товаров. Также ранее предполагалось, что при планировании бюджета деньги на компенсации будут закладываться до 2029 года, а теперь — до 2033-го.
Долги по экспорту
Не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко обращал внимание чиновников на проблему внешней дебиторской задолженности, которая продолжает расти.
«Хочу директоров предупредить: это тюрьма. Потому что при таком раскладе вы просите еще и дешевые кредиты под “оборотку” и реструктуризацию долгов. То есть опять надеетесь, что государство из собственного кармана вам что-то даст и на другие льготы и преференции… В очередной раз повторяю: должна быть жесткая дисциплина расчетов», — отметил тогда глава государства.