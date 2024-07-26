Экспорт МТЗ и «Гомсельмаша» поддержат из бюджета

«Хочу директоров предупредить: это тюрьма. Потому что при таком раскладе вы просите еще и дешевые кредиты под “оборотку” и реструктуризацию долгов. То есть опять надеетесь, что государство из собственного кармана вам что-то даст и на другие льготы и преференции… В очередной раз повторяю: должна быть жесткая дисциплина расчетов», — отметил тогда глава государства.