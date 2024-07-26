Что будет с ценами на жилье в Казахстане

«Могу заверить, что резкого снижения цен не наблюдается. В любом случае инфляционный процесс будет влиять на стоимость жилья. На сегодняшний день по итогам первого полугодия 2024 года имеется тенденция по росту площади введенного жилья. Средние фактические затраты на строительство выросли незначительно, порядка на 2−3%, но при этом снизилось количество сделок», — ответил спикер.