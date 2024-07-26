В Беларуси разрешили дистанционно продавать все БАДы. На каких условиях

Традиционно все БАДы делятся на два вида: для обогащения пищи (содержат дополнительные источники белков, жиров, углеводов, пищевых волокон) и для поддержания функциональной активности (содержат витамины, микроэлементы, минеральные вещества, аминокислоты, живые микроорганизмы, нормализующие работу организма).
Ранее в зависимости от того, к какой категории относили БАД, отличался и канал его продажи. Так, первый вид БАДов можно было продавать дистанционно при наличии у продавца торгового объекта или склада для продажи/хранения таких продуктов, а также если продавцом является изготовитель БАДа независимо от наличия у него торгового объекта и (или) склада. Для второго вида БАДов действовал запрет на дистанционную торговлю. Их можно было продавать только в офлайн-аптеках.
К либерализации торговли законодатели шли несколько лет, обсуждая плюсы и минусы такого решения с общественностью и производителями. По мнению экспертов, решение, которое принято, должно устранить неравенство между белорусскими и иностранными производителями, так как российский производитель мог продавать БАДы дистанционно, а белорусский — нет.
Сегодня ключевое условие онлайн-продажи всех видов БАДов — наличие у продавца торгового объекта и (или) склада, предназначенных для продажи/хранения БАДов. При этом продавцы обязаны соблюдать ряд других требований, связанных с дистанционной торговлей. Например, предоставить техническую возможность заполнить электронную форму заказа на покупку товара, оставить на сайте обращение в электронной форме и др.
Как изменения повлияют на рынок?
С одной стороны, для обычных потребителей покупка БАДов станет более доступной. С другой — белорусские производители и поставщики неоднозначно оценивают требования к санитарно-гигиеническим условиям, правильному хранению, транспортировке БАДов. По их мнению, надлежащим образом эти условия соблюдаются только в аптеках.
Юристы REVERA считают, что такое нововведение может усилить конкуренцию на рынке БАДов и потенциально снижать или сдерживать рост цен на них. Что же касается санитарных норм и правил, гарантирующих качество и безопасность, то в Беларуси работает достаточное количество профильных служб, занятых контролем их соблюдения.