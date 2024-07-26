В Беларуси разрешили дистанционно продавать все БАДы. На каких условиях

Ранее в зависимости от того, к какой категории относили БАД, отличался и канал его продажи. Так, первый вид БАДов можно было продавать дистанционно при наличии у продавца торгового объекта или склада для продажи/хранения таких продуктов, а также если продавцом является изготовитель БАДа независимо от наличия у него торгового объекта и (или) склада. Для второго вида БАДов действовал запрет на дистанционную торговлю. Их можно было продавать только в офлайн-аптеках.