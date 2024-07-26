Молодожены тратят около 1,5 млн рублей на свадьбу в Новосибирске

Корреспондент портала Om1 Новосибирск пообщался с сибирячкой Анжеликой и её молодым человеком, которые поделились опытом организации своей свадьбы. Пара начала планировать своё торжество ещё в январе, уделив особое внимание выбору свадебного организатора. Услуги профессионала обошлись им в 65 тысяч рублей, что, по словам невесты, оказалось разумной инвестицией: «Это очень удобно, потому что ты не переживаешь и не думаешь, когда кому звонить. Всё на ответственности организатора».
Празднование в шатре для 76 гостей обошлось в более чем 200 тысяч рублей. За ведущего и диджея молодожёны заплатили 85 тысяч рублей, включая аренду звукового оборудования. Свадебный фотограф за десять часов работы получил 65 тысяч рублей, а видеограф — 90 тысяч рублей, что объясняется наличием помощницы и предоставлением готового видеоролика в конце вечера.
Кроме того, пара решила порадовать гостей струнным квартетом, который за час выступления взял 12 тысяч рублей.
Банкет на 76 человек обошёлся молодожёнам в 360 тысяч рублей, включая два вида горячих блюд и салатов, а также разнообразные закуски. Затраты на алкоголь составили около 100 тысяч рублей.
Дополнительно пара заплатила пробковый сбор в размере 100 рублей с человека и сервисный сбор, который составил порядка 40 тысяч рублей. За эксклюзивный трёхуровневый торт молодожёны отдали 47 тысяч рублей.
Образы жениха и невесты также потребовали значительных затрат. Невеста Анжелика потратила 20 тысяч рублей на услуги стилиста, который создал её макияж и причёску. Пышное свадебное платье обошлось в 80 тысяч рублей, а экономия на фате составила 9 тысяч: она заказала её за шесть тысяч вместо стандартных 15. Обувь для невесты была найдена всего за полторы тысячи рублей.
Образ жениха обошёлся в 35,5 тысячи рублей: 26 тысяч ушло на костюм, пять тысяч — на рубашку, три тысячи — на туфли и 1,5 тысячи — на ремень.
Свадебный декор потребовал ещё 175 тысяч рублей, а букет невесты был куплен за пять тысяч. Приглашения для гостей стоили более 11 тысяч рублей. Из-за дождливой погоды молодожёнам пришлось арендовать зонтики за шесть тысяч, а для развоза гостей был заказан автобус за 12 тысяч. На непредвиденные расходы пара заложила ещё 10 тысяч.
«В общей сложности где-то 1 млн 300−400 тысяч рублей получилось», — делится впечатлениями невеста.