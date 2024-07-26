Молодожены тратят около 1,5 млн рублей на свадьбу в Новосибирске

Корреспондент портала Om1 Новосибирск пообщался с сибирячкой Анжеликой и её молодым человеком, которые поделились опытом организации своей свадьбы. Пара начала планировать своё торжество ещё в январе, уделив особое внимание выбору свадебного организатора. Услуги профессионала обошлись им в 65 тысяч рублей, что, по словам невесты, оказалось разумной инвестицией: «Это очень удобно, потому что ты не переживаешь и не думаешь, когда кому звонить. Всё на ответственности организатора».