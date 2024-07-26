«Газета.Ru» назвала 9 автомобилей, которые покинули рынок России в 2024 году

Кроссовер Changan CS55 с турбомотором мощностью 143 л.с. также был представлен в России в 2019 году, а в Китае выпускался с 2019-го. Паркетник размером с Volkswagen Tiguan (совпадает даже величина колесной базы) отличался строгим дизайном интерьера и медиасистемой с 8-дюймовым экраном в базовой комплектации. Шасси у этой машины с независимой задней подвеской, привод — только передний.