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«Снос самовольных построек продолжится»: на Хилокском жилмассиве в Новосибирске наводят порядок

В Новосибирске власти и правоохранители продолжают наводить порядок на Хилокском жилмассиве. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Источник: соцсети

Кудрявцев пояснил, что городские власти совместно с правоохранителями проводят рейды по соблюдению правил торговли, сносят самострои. Районная администрация при этом продолжает благоустраивать прилегающие дворы.

— Убедился, что работа приносит первые результаты и не заканчивается на этом. Самовольно захваченные земельные участки будут изыматься, снос самовольных построек продолжится. На месте бывших незаконных ларьков вдоль улицы Хилокской, которые убрали на прошлой неделе, спроектируем зелёную зону и официальную парковку, — написал в своём Telegram-канале Максим Кудрявцев.

Градоначальник добавил, что сейчас в удручающем состоянии находится дорога, которая ведет от рынка до Клещихинского кладбища. В ближайшее время, по словам мэра, власти выделят деньги и приступят к её ремонту.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Хилокском микрорайоне Новосибирска снесли нелегальные кафе мигрантов.