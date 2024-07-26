Почему некоторых казахстанцев исключили из очереди на получение жилья

«С прошлого года анализируется ситуация по 400 тыс очередникам, из них 330 тыс очередников, которые сейчас находятся в очереди, были признаны очередниками, по которым имеются несоответствие тем параметрам, по которым обеспечивается нахождение в очереди. Сейчас проводится проверка. Но с начала года мы уже исключили из очереди порядка 40 тыс очередников. Очередь уменьшается, и этот процесс мы оцифровали. Уведомление о том, что нужно подтвердить нахождение в очереди и его соответствие направляются в электронном, в виде SMS гражданам», — резюмировал спикер.