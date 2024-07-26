Тенге теряет позиции: прогнозы на конец недели

Тенге выглядит более стабильным, чем был в это же время неделей ранее, но в целом для него ничего не меняется. Давление на тенге складывается из-за последствий внедрения антироссийских санкций, а также не слишком значительной активности Нацбанка РК на внутреннем рынке.
Торги четверга для доллара завершились на ступени в 474,73 тенге.
Нефтяной рынок ограниченно восстановил потери после затяжной серии продаж, однако пока мало оснований говорить о стабилизации в секторе. Баррель Brent укрепился к $82,44.
Отношение к риску стало чуть лучше.
В пятницу американский доллар останется в рамках 472−478 тенге, евро — 510−520 тенге, рубль — 5,47−5,62 тенге, китайский юань — 64−66 тенге.
Анна Бодрова, аналитик Alpari.