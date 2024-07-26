Тенге теряет позиции: прогнозы на конец недели

Тенге выглядит более стабильным, чем был в это же время неделей ранее, но в целом для него ничего не меняется. Давление на тенге складывается из-за последствий внедрения антироссийских санкций, а также не слишком значительной активности Нацбанка РК на внутреннем рынке.