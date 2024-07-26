Сколько белорусов получили финансовую помощь после урагана

В ведомстве уточнили, что различного вида помощь оказана 280 гражданам. В первую очередь это одинокие пожилые люди, инвалиды, семьи с детьми.
Пострадавшие от непогоды могли обратиться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства за адресной помощью в виде единовременного пособия. Его предоставляли тем, чей доход в июле на одного члена семьи не превышает 628,10 рубля.
Также неработающие пенсионеры и инвалиды, пострадавшие от непогоды, обращались за материальной помощью из средств Фонда социальной защиты населения.