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Сколько белорусов получили финансовую помощь после урагана

Социальные службы помогли пострадавшим от урагана, который пронесся по Беларуси 13 и 14 июля, на сумму около 62,5 тыс. рублей. Такую цифру назвали в Министерстве труда и соцзащиты. ﻿

Источник: телеграм-канал "Гомельщина официально"

В ведомстве уточнили, что различного вида помощь оказана 280 гражданам. В первую очередь это одинокие пожилые люди, инвалиды, семьи с детьми.

Пострадавшие от непогоды могли обратиться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства за адресной помощью в виде единовременного пособия. Его предоставляли тем, чей доход в июле на одного члена семьи не превышает 628,10 рубля.

Также неработающие пенсионеры и инвалиды, пострадавшие от непогоды, обращались за материальной помощью из средств Фонда социальной защиты населения.