Дисквалифицирован директор пермской УК «Качество жизни»

Поводом для дисквалификации послужило ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома № 126 по ул. Пермской в Перми. В мае 2024 года мировой суд признал госпожу Гудкову виновной в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде дисквалификации на один год. Ленинский суд Перми, по результатам рассмотрения апелляции, снизил срок дисквалификации до шести месяцев. 17 июля судебный акт вступил в законную силу.