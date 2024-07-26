Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дисквалифицирован директор пермской УК «Качество жизни»

Инспекция государственного жилищного надзора в Пермском крае (ИГЖН) добилась дисквалификации директора управляющей компании ООО «УК “Качество жизни” Веры Гудковой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для дисквалификации послужило ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома № 126 по ул. Пермской в Перми. В мае 2024 года мировой суд признал госпожу Гудкову виновной в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде дисквалификации на один год. Ленинский суд Перми, по результатам рассмотрения апелляции, снизил срок дисквалификации до шести месяцев. 17 июля судебный акт вступил в законную силу.

ЖКХ