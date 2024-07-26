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Минпромторг назвал дату появления беспилотных поездов в Свердловской области

Разработка беспилотного поезда на базе электропоезда «Финист», выпускаемого в Свердловской области, должна завершиться в 2025 году. Об этом на совещании в Совете Федерации заявил заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Алексей Цылев.

По его словам, у модернизированной модели будет возможность автономного хода для проезда по неэлектрифицированным участкам железной дороги, сообщает ТАСС. В РЖД планируют запустить беспилотные электропоезда «Финист» по маршрутам в 2026 году.

Напомним, что поезд был разработан на заводе «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма, Свердловская область) после ухода Siemens из страны. Немецкий концерн поставлял для электропоезда тяговую установку, но на смену германской компании был найден пермский «Новомет». Новая версия электропоезда была представлена в этом году в Екатеринбурге на промышленной выставке «Иннопром».