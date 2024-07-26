Air Astana запускает рейсы из Шымкента в Джидду

Вылет рейса КС 311 из Алматы в Караганду в 21.20, прибытие в Караганду в 22.50. Обратный рейс КС 312 вылетает из Караганды в Алматы в 23.50, и прибывает в Алматы в 01.20. Продолжительность полета — 1ч 30мин. Минимальная стоимость билетов в эконом-классе в обе стороны со всеми сборами составляет 35 179 тенге, в бизнес-классе- 104 529 тенге.