Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Янгиюле открылся завод стоимостью два миллиона долларов с участием китайского капитала

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Под Янгиюлем начал работать завод металлоконструкций, построенный китайской компанией Da Fu. Предприятие будет выпускать до 500 тонн продукции ежегодно, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

О запуске в Ташобласти нового производства «Металл конструкция ишлаб чикариш» при участии китайских инвесторов сообщила пресс-служба областного хокимията.

На заводе создано 25 новых рабочих мест, его мощность составляет 500 тонн металлических конструкций стоимостью 15 миллиардов сумов ежегодно. У нового предприятия также есть ресурсы для производства дополнительных 400 тонн продукции, которая будет реализовываться на внутреннем рынке и идти на экспорт.

Отмечается, что до конца 2024 года планируется освоить 50,7 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций и кредитов.

Напомним, что накануне компания из Турции, специализирующаяся на разработке шахт по добыче золота и рудной промышленности, подписала меморандум о строительстве в Пскентском районе Ташкентской области производства стоимостью 30 миллионов долларов.

А в Паркентском районе Ташкентской области началось строительство горнодобывающего комплекса Сюрената, запуск которого позволит ежегодно перерабатывать 2,4 миллиона тонн руды и выпускать миллион тонн железорудного концентрата.