В Янгиюле открылся завод стоимостью два миллиона долларов с участием китайского капитала

На заводе создано 25 новых рабочих мест, его мощность составляет 500 тонн металлических конструкций стоимостью 15 миллиардов сумов ежегодно. У нового предприятия также есть ресурсы для производства дополнительных 400 тонн продукции, которая будет реализовываться на внутреннем рынке и идти на экспорт.