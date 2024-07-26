В Янгиюле открылся завод стоимостью два миллиона долларов с участием китайского капитала

О запуске в Ташобласти нового производства «Металл конструкция ишлаб чикариш» при участии китайских инвесторов сообщила пресс-служба областного хокимията.
На заводе создано 25 новых рабочих мест, его мощность составляет 500 тонн металлических конструкций стоимостью 15 миллиардов сумов ежегодно. У нового предприятия также есть ресурсы для производства дополнительных 400 тонн продукции, которая будет реализовываться на внутреннем рынке и идти на экспорт.
Отмечается, что до конца 2024 года планируется освоить 50,7 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций и кредитов.
Напомним, что накануне компания из Турции, специализирующаяся на разработке шахт по добыче золота и рудной промышленности, подписала меморандум о строительстве в Пскентском районе Ташкентской области производства стоимостью 30 миллионов долларов.
А в Паркентском районе Ташкентской области началось строительство горнодобывающего комплекса Сюрената, запуск которого позволит ежегодно перерабатывать 2,4 миллиона тонн руды и выпускать миллион тонн железорудного концентрата.