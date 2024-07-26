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В Красноярске размытый склон у Николаевского проспекта укрепят почти за 125 млн рублей

Администрация Красноярска выделила 124,6 млн рублей на укрепление откосов Николаевского проспекта, размытых после дождя.

Администрация Красноярска выделила 124,6 млн рублей на укрепление откосов Николаевского проспекта. Недавно их размыло после сильного дождя. Тендер появился на госзакупках.

Судя по документам, склон должны укрепить в районе домов по ул. Дачная, 37 — ул. 2-ая Огородная, 25. Напомним, многоэтажные дома по этим улицам строила СК «Реставрация». Компания должным образом не обеспечила территорию ливневками и водоотведением, из-за чего в июне 2020 года размыло придомовую площадку у дома по улице 2-я Огородная, 22 и часть парковки «сползла» с обрыва.

На тот момент СК «Реставрация» признали банкротом, поэтому ливневку она так и не установила. Тогда Управление капитального строительства объявило конкурс по двум контрактам — укреплению склона и строительству ливневой канализации. С победителем заключили муниципальные контракты, но подрядчик не смог в полном объеме исполнить свои обязательства. Компанию оштрафовали, в декабре 2023 года и в конце марта 2024 года с ним расторгли оба контракта.

В новом тендере указано, что подрядчик должен завершить укрепление склона к середине декабря 2024 года.

ЖКХ