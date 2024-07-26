В Красноярске размытый склон у Николаевского проспекта укрепят почти за 125 млн рублей

На тот момент СК «Реставрация» признали банкротом, поэтому ливневку она так и не установила. Тогда Управление капитального строительства объявило конкурс по двум контрактам — укреплению склона и строительству ливневой канализации. С победителем заключили муниципальные контракты, но подрядчик не смог в полном объеме исполнить свои обязательства. Компанию оштрафовали, в декабре 2023 года и в конце марта 2024 года с ним расторгли оба контракта.