В Перми продается дом престарелых за 100 млн рублей

Согласно данным объявления, стоимость объекта площадью 1750 кв. м составляет 100 млн руб. Комплекс состоит из двухэтажного здания, хозяйственных помещений, гаража, прочих хозяйственных помещений. Здание оборудовано охранной и пожарной сигнализацией. Продавец уточнил, что готов рассмотреть вариант обмена с доплатой, также возможна покупка по отдельным зданиям.