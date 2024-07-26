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Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 26 июля

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 26 июля ослаб к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0049 — его курс составил Br3,1151.

Курс юаня повысился на Br0,0009 и стал Br4,3082 за 10 юаней.

Курс российского рубля стал выше на Br0,0016 и составил Br3,6071 за 100 российских рублей.

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