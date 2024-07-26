Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 26 июля

Доллар подорожал на Br0,0049 — его курс составил Br3,1151.



Курс юаня повысился на Br0,0009 и стал Br4,3082 за 10 юаней.



Курс российского рубля стал выше на Br0,0016 и составил Br3,6071 за 100 российских рублей.