Доллар подорожал на Br0,0049 — его курс составил Br3,1151.
Курс юаня повысился на Br0,0009 и стал Br4,3082 за 10 юаней.
Курс российского рубля стал выше на Br0,0016 и составил Br3,6071 за 100 российских рублей.
Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 26 июля
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 26 июля ослаб к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0049 — его курс составил Br3,1151.