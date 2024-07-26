Банк России повысил ключевую ставку

Это максимальный размер ставки с апреля 2022-го, когда она была на уровне 20% годовых.
Ужесточение денежно-кредитной политики требуется для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, пояснили в регуляторе.
«Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг, — говорится в сообщении ЦБ. — Для возвращения инфляции к цели нужны существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее.».
На ближайших заседаниях ЦБ рассмотрит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Прогноз инфляции пересмотрен и повышен.
Сейчас прогноз Банка России существенно пересмотрен и на 2024 год повышен до 6,5−7,0%.
«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».
В ходе предыдущих заседаний в июне, апреле, в марте, Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Аналогичное решение было принято и по итогам заседания в феврале.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию.