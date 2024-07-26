Воронежские власти намерены отремонтировать дороги в 12 районах за 3,6 млрд рублей

В рамках первого контракта (десятая очередь выполнения ремонта автодорог в районах) необходимо провести ремонт 19,8 км на четырех участках в Бутурлиновском районе, связывающих трассу между Курском и воронежским Борисоглебском с другим райцентрами Бутурлиновка, Елань-Колено и Таловая. Работы необходимо выполнить до 15 августа 2025 года. Начальная цена контракта — 519 млн руб.
В 11-й очереди планируется до 15 июля 2025 года отремонтировать 21,1 км на участке в Рамонском районе (от обхода Воронежа до села Ломово) и три участка в Семилукском районе (в самих Семилуках, на обохе облцентра до Старой Ольшанки и часть трассы между Воронежем и Луганском). Работы оценены в 605,42 млн руб.
Третий тендер (12-я очередь) затрагивает ремонт 22,8 км в Аннинском и Таловском районах. До 29 ноября 2024 года необходимо обновить дороги от соединяющей Курск и Борисолебск трассы до Щучинских Песков и Бутурлиновки, а также М-4 «Дон» между Бобровом и Новохоперском. Стоимость контракта — 694,85 млн руб.
По 13-й очереди необходимо отремонтировать 22,8 км: часть дороги до Луганска в Каменском районе, подъезды к райцентру Острогожск и часть трассы от Богучара до Россоши (Россошанский район). На эти работы власти выделяют до 643,83 млн руб.
На пятые торги (14-я очередь) выставлены 26,66 км в Бобровском (от райцентра до Ильича) и Лискинском (в районе санатория имени Цюрупы и М-4, от райцентра до Масловки и от Давыдовки до дороги на Луганск) районах. Эти работы надо выполнить до 22 июля 2025 года. Цена — 647,90 млн руб.
По условиям шестого контракта (15-я очередь) нужно отремонтировать 19 км на двух участках в двух районах: в Репьевском от соединяющей Курск и Борисоглебск дороги до райцентра и хутора Прилужный, в Хохольском — от трассы на Луганск до границы Репьевского района. Срок — до 19 августа 2025 года. Работы оценены в 483,76 млн руб.
На все ремонты установлены гарантийные сроки: не мене пяти лет на нижний слой дорожного покрытия и шесть лет на верхний.
Ранее две местные и одна московская дорожные компании получили четыре крупных контракта. В ООО «Россошанское ДРСУ № 1» и ООО «СМУ-90» поделили подряды на ремонт 47,3 км воронежских дорог: первая сделает работы за 392 млн руб., в вторая — за 507,6 млн. В июле они же и столичное ООО «Дорожное строительство и ремонт» стали победителями торгов еще на 2,85 млрд. РДРСУ № 1 достались работы по четвертой, восьмой и девятой очередям за 1,4 млрд, СМУ-90 — третья, шестая и седьмая очереди за 1,3 млрд, московской компании — пятая за 160,9 млн.