Воронежские власти намерены отремонтировать дороги в 12 районах за 3,6 млрд рублей

Ранее две местные и одна московская дорожные компании получили четыре крупных контракта. В ООО «Россошанское ДРСУ № 1» и ООО «СМУ-90» поделили подряды на ремонт 47,3 км воронежских дорог: первая сделает работы за 392 млн руб., в вторая — за 507,6 млн. В июле они же и столичное ООО «Дорожное строительство и ремонт» стали победителями торгов еще на 2,85 млрд. РДРСУ № 1 достались работы по четвертой, восьмой и девятой очередям за 1,4 млрд, СМУ-90 — третья, шестая и седьмая очереди за 1,3 млрд, московской компании — пятая за 160,9 млн.