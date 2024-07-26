Омский завод ОПК открыл вакансии для работающих и пенсионеров с зарплатой от 45 до 200 тысяч рублей

В частности, на предприятии готовы принять на работу инженера программиста — сотруднику с высшим образованием и стажем от 3 лет предлагают зарплату от 40 до 80 тысяч рублей. На зарплату от 45 тысяч рублей на заводе ищут шлифовщика со средним образованием и стажем от 5 лет.
Самую большую зарплату от 100 до 200 тысяч рублей на ОМКБ предлагают токарю-универсалу, причем на эту вакансию, как отмечается, готовы трудоустроить пенсионера.
В качестве дополнительных плюсов сотрудникам предприятия спецодежда, ДМС, повышение квалификации и другие «бонусы».
Согласно данным на сайте предприятия, в число дефицитных профессий на заводе, по состоянию на июль, также входят: инженер-технолог (з/п от 43 т.р.); токарь- расточник 4−5 разряда (от 45 т.р.); контроллер станочных и слесарных работ 4 разряда (от 36 т.р.); инженер-конструктор (от 46 т.р.); мастер производственного участка (35−45 т.р.).