Омский завод ОПК открыл вакансии для работающих и пенсионеров с зарплатой от 45 до 200 тысяч рублей

В частности, на предприятии готовы принять на работу инженера программиста — сотруднику с высшим образованием и стажем от 3 лет предлагают зарплату от 40 до 80 тысяч рублей. На зарплату от 45 тысяч рублей на заводе ищут шлифовщика со средним образованием и стажем от 5 лет.