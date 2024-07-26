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Перевозчик зерна выкупил зерновой терминал в Таганроге

Новый владелец появился у зернового терминала в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области компания, которая занимается зерновыми перевозками, стала владельцем ООО «Таганрогский зерновой терминал» и ООО «ТСРЗ» (по 90,59%). Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает агентство «Интерфакс».

Известно, что собственник организаций сменился 25 июля 2024 года. В прошлом году его выручка составляла 352,4 млн рублей, чистая прибыль — 110,1 млн рублей.

Добавим, ранее выкупленными акциями владела другая компания, действующая в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.