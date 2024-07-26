Перевозчик зерна выкупил зерновой терминал в Таганроге

В Ростовской области компания, которая занимается зерновыми перевозками, стала владельцем ООО «Таганрогский зерновой терминал» и ООО «ТСРЗ» (по 90,59%). Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает агентство «Интерфакс».