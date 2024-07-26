Перевозчик зерна выкупил зерновой терминал в Таганроге

В Ростовской области компания, которая занимается зерновыми перевозками, стала владельцем ООО «Таганрогский зерновой терминал» и ООО «ТСРЗ» (по 90,59%). Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает агентство «Интерфакс».
Известно, что собственник организаций сменился 25 июля 2024 года. В прошлом году его выручка составляла 352,4 млн рублей, чистая прибыль — 110,1 млн рублей.
Добавим, ранее выкупленными акциями владела другая компания, действующая в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.