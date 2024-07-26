ЦБ поднял ключевую ставку до 18% на фоне ускорения инфляции

«Инфляция сейчас находится недалеко от пиковых значений в районе 9,3% и будет снижаться в ближайшие месяцы до 7% к концу этого года и до 4% к концу 2025 года. Поэтому депозиты сейчас действительно выгодные. В базовом сценарии мы полагаем, что ключевая ставка в 18% будет пиком в этом цикле, поэтому можно открывать длинные депозиты», — рекомендовал Васильев.