Крупный автопроизводитель Узбекистана предлагает ввести пошлины на электромобили

Он объяснил свое предложение тем, что отечественный автопроизводитель должен соблюдать более 60 технических требований, в то время как ввозимый транспорт не обязан соответствовать местным нормам. Таким образом, автомобиль из Китая, «сливающего» излишки перепроизводства, упрощенно проходит все проверки, а автомобиль, собираемый здесь, обязательно должен пройти десятки тестов, перед тем как попасть в автосалон.