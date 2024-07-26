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Крупный автопроизводитель Узбекистана предлагает ввести пошлины на электромобили

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В ходе открытого диалога торгово-промышленной палаты с автопроизводителями гендиректор ADM Jizzakh (производит Kia и Chery) Данияр Давлетияров предложил вернуть пошлины на импорт электромобилей в Узбекистан, передает корреспондент Podrobno.uz.

По словам предпринимателя, рынок автомобилей в Узбекистане уже «перенасыщен и перегрет», в связи с чем он предлагает ввести регулирующую систему для импорта автомобилей.

Он объяснил свое предложение тем, что отечественный автопроизводитель должен соблюдать более 60 технических требований, в то время как ввозимый транспорт не обязан соответствовать местным нормам. Таким образом, автомобиль из Китая, «сливающего» излишки перепроизводства, упрощенно проходит все проверки, а автомобиль, собираемый здесь, обязательно должен пройти десятки тестов, перед тем как попасть в автосалон.

Для решения проблемы он предлагает ввести «определенные пошлины» и сертификационные требования к импортируемым электрокарам, особенно идущим из Китая, лидера в сфере электромобилей.

Бизнесмен пожаловался, что из-за существующей несправедливости невозможно наращивать производство внутри страны, и завод уже планирует снижать количество производимых автомобилей до 9 тысяч (вместо 40), а также сокращать штат сотрудников.

Напомним, что электромобили все больше захватывают рынок. Крупные европейские автохолдинги постепенно переходят на создание электрических вариантов своих авто. Так, Феррари готовится к выпуску своего первого электромобиля за баснословную цену в полмиллиона долларов.