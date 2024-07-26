Ремонт моста между Кубанью и Адыгеей завершен досрочно

В Telegram-канале ГК «Автодор» сообщается, что в ходе ремонта были выполнены работы по частичной замене балок пролетных строений и конструктивных элементов мостового полотна. Были уложены верхний и нижний слои покрытия, установлена гидроизоляция и заменены деформационные швы. Кроме того, дорожники установили новые барьерные и перильные ограждения, нанесли разметку термопластиком со светоотражающими элементами и обустроили тротуары. Все эти мероприятия значительно повысили уровень безопасности трассы между Краснодаром и Майкопом.