Александр Беглов проследил, как ведётся ликвидация отходов в «Красном Бору»

Как сообщает пресс-служба Смольного, в совещании также приняли участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и представители Российской Академии наук и профильных природоохранных ведомств.
Перед началом совещания они осмотрели резервуары полигона — карты-накопители с жидкими промышленными отходами и проанализировали ситуацию, связанную с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде на полигоне.
Напомним, что с 2020 года в рамках нацпроекта «Экология» идёт ликвидация накопленного вреда на самых сложных объектах. Правительством на эти цели выделено 47 миллиардов рублей.
«Всего ликвидация трёх объектов оценивается в 93 млрд рублей. Отмечу, что определённые результаты уже достигнуты. В частности, что касается полигона “Красный Бор”, где мы сегодня работаем. Сюда исторически свозились опасные промышленные отходы со всего Советского Союза. На данный момент его рекультивация выполнена на 60%».
Александр Беглов напомнил, о катастрофической ситуации, сложившейся на полигоне, он ранее докладывал Владимиру Путину. В итоге Президент принял решение о передаче полигона в федеральную собственность.
«В 2019—2020 годах город выполнил его поручение. Мы хорошо проработали технологии и бились за рекультивацию полигона, чтобы обезопасить петербуржцев и жителей Ленинградской области. В то время судьба города фактически зависела от глиняного замка. Если бы его размыло, Петербург оказался бы в опасности. Теперь это исключено. Наши предложения легли в основу комплекса мероприятий, выполняемых сейчас на полигоне», — отметил губернатор.
Обезвреживание жидких и пастообразных отходов будет осуществляться с помощью уникальной технологии. Специальная технологическая инфраструктура в будущем позволит работать со сложными составами отходов.