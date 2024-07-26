Александр Беглов проследил, как ведётся ликвидация отходов в «Красном Бору»

«В 2019—2020 годах город выполнил его поручение. Мы хорошо проработали технологии и бились за рекультивацию полигона, чтобы обезопасить петербуржцев и жителей Ленинградской области. В то время судьба города фактически зависела от глиняного замка. Если бы его размыло, Петербург оказался бы в опасности. Теперь это исключено. Наши предложения легли в основу комплекса мероприятий, выполняемых сейчас на полигоне», — отметил губернатор.