Группа ГМС сообщила о программе импортозамещения на 35 млрд рублей

Первый этап инвестиционной программы включал работы на предприятии АО «ГМС Ливгидромаш» в Орловской области, в рамках которого были созданы новые мощности для производства и испытания крупных насосов, необходимых для энергетики, транспорта нефти и нефтепереработки. Также в него входили работы на АО «Нижневартовскремсервис» в ХМАО, где стартовало производство специальных насосов для технологических процессов нефтедобычи, и на предприятии АО «Казанькомпрессормаш», где было создано новое сталелитейное производство и организован выпуск высокоэффективных компрессорных установок и турбодетандеров для нефте- и газопереработки, средне- и крупнотоннажного производства СПГ.