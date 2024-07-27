Нацбанк Беларуси определил курс доллара и евро на субботу 27 июля

Перед выходными Национальный банк Беларуси изменил курсы доллара и курс евро, сократив их, но поднял курс российского рубля. Но также уже стал известен курс валют на 27 июля 2024, субботу.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На ближайший день Нацбанком определены следующие курсы основных валют на 27 июля, суббота: 1 доллар США равен 3,1102 белорусского рубля, 1 евро — 3,3766 BYN, 100 российских рублей — 3,6055 белорусского рубля.
Таким образом, на 27 июля 2024 курсы евро, доллара, и российского рубля сохранены по отношению к курсам, установленным на пятницу, 26 июля.