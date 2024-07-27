Самолеты не летают из Астаны до Павлодара. Выяснили, почему

Жительница Павлодара обратилась к нам с просьбой уточнить, что стало с рейсами из ее родного города до столицы.
«Почему-то есть возможность лететь FlyArystan с пересадкой через Алматы. Это очень неудобно. Подскажите, когда вернут рейсы из Астаны до Павлодара и обратно?» — спросила она.
Действительно, если поискать билеты из Павлодара до Астаны — найти тикеты невозможно. Если смотреть вариант из Астаны до Павлодара, то можно найти билеты с пересадкой в Алматы. К примеру, на 31 июля 2024 года. То есть сначала вы вылетаете из Астаны до Алматы, а затем оттуда отправляетесь в Павлодар. Скриншоты с Kaspi Travel Мы уточнили у казахстанских авиакомпаний, как обстоят дела с рейсом Астана — Павлодар.
«Несмотря на значительный интерес к направлению Астана — Павлодар — Астана, расстояние между этими городами является сравнительно небольшим, а наземная инфраструктура обеспечивает хорошую связь. В связи с этим спрос на авиаперевозки на данном маршруте остается недостаточным для открытия прямого авиасообщения. Мы продолжаем внимательно следить за изменениями в пассажиропотоке и всегда открыты к пересмотру маршрутов в случае увеличения спроса», — сообщили в пресс-службе FlyArystan.
Ранее появлялась информация, что, начиная с 31 марта, сменится авиакомпания, выполняющая рейсы из Павлодара в Астану. Сообщалось, что полеты в этом направлении будет выполнять не Scat, а Qazaq Air.
«Авиакомпания пересмотрела полетную программу по ряду направлений в связи с высоким сезонным спросом на авиарейсы по туристическим направлениям, а также с учетом закрытия аэропорта Астаны на ремонт взлетно-посадочной полосы. Также необходимо учесть модернизацию автодорожной отрасли в регионе. Предполагается, что пассажиры предпочитают наземные виды транспорта в летний период. В данное время регулярные рейсы Астана — Павлодар — Астана не выполняются», — сообщили в пресс-службе Qazaq Air.
Мы обратились в авиакомпанию SCAT с вопросом: планируется ли возобновить авиарейсы по направлению Астана — Павлодар и обратно.
«Данный рейс является субсидируемым. В настоящий момент программа окончена и ожидается запуск нового конкурса. Мы планируем принять в нем участие», — пообещали в пресс-службе SCAT.
Таким образом, сейчас действительно нет прямых рейсов по направлению Астана — Павлодар. Когда они появятся, пока неизвестно.