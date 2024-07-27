Самолеты не летают из Астаны до Павлодара. Выяснили, почему

Действительно, если поискать билеты из Павлодара до Астаны — найти тикеты невозможно. Если смотреть вариант из Астаны до Павлодара, то можно найти билеты с пересадкой в Алматы. К примеру, на 31 июля 2024 года. То есть сначала вы вылетаете из Астаны до Алматы, а затем оттуда отправляетесь в Павлодар. Скриншоты с Kaspi Travel Мы уточнили у казахстанских авиакомпаний, как обстоят дела с рейсом Астана — Павлодар.