Беларусь налаживает серийное производство самолетов «Освей»

Отечественный аппарат станет заменой зарубежного аналога, который используется на местных и региональных линиях. На заводе в Барановичах готовят серийный выпуск самолетов «Освей». Перспективы совместного с Россией авиастроения в мартовском Послании белорусскому народу и Национальному собранию обозначил Глава государства. Затем о деталях договорились правительственные делегации Беларуси и России в апреле.