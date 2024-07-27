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Беларусь налаживает серийное производство самолетов «Освей»

Беларусь уверенно развивает сферу авиастроения. Выпуск и испытания самолета «Освей» запланирован на конец 2026-го — начало 2027 года. Это один из проектов Союзного государства по замещению импорта.

Источник: ОНТ

Отечественный аппарат станет заменой зарубежного аналога, который используется на местных и региональных линиях. На заводе в Барановичах готовят серийный выпуск самолетов «Освей». Перспективы совместного с Россией авиастроения в мартовском Послании белорусскому народу и Национальному собранию обозначил Глава государства. Затем о деталях договорились правительственные делегации Беларуси и России в апреле.

Партнер производства «Освеев» с российской стороны — Уральский завод гражданской авиации, от белорусской — 558-й Авиационный ремонтный завод.