В Беларуси с учетом рапса намолотили более 4,4 млн тонн зерна

По данным на 27 июля, намолочено зерна с учетом рапса 4,463 млн т, из них 3,451 млн т зерновых и зернобобовых культур, более 1,012 млн т озимого рапса.



Уборку озимого рапса завершили хозяйства Гомельской и Брестской областей.



В общую копилку зерна с учетом рапса Минская область намолотила 1,151 млн т, Брестская — 1,075 млн т, Гродненская — 992,1 тыс. т, Гомельская — 494,4 тыс. т, Могилевская — 454 тыс. т, Витебская — 296,4 тыс. т.



Продолжается уборка таких культур, как яровой ячмень — 73% от плана, озимая рожь — 59,5%, пшеница — 44%, тритикале — 34%, зернобобовые — 29%, овес — 33%.



На полях страны завершена уборка озимого ячменя.



Параллельно с уборкой идет теребление льна. Вытереблено 29,7 тыс. га — 66,5% подлежащих уборке площадей. Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 44,6% к скошенным площадям.



Продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Всего заготовлено 3,381 млн т кормовых единиц (34,4% к плану). Что на одну условную голову скота составляет 11,24 ц к.ед. (+2,32 ц к.ед. к уровню 2023 года).



Поставлена задача перед аграриями максимально заготовить и внести органические удобрения в летне-осенний период. Всего на поля под сев озимых культур вывезено 11,9 млн т (89,1% к заготовленному) органический удобрений, внесено 2,10 млн т (15,7% к заготовленному).