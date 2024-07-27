В каких сферах в Минске самые высокие зарплаты

Как ранее сообщали в Белстате, средняя зарплата в Минске за июнь составила 3020,8 рубля. Месяцем ранее она была меньше — 2940,7 рубля.
Выше среднего до вычета налогов в июне заработали также в финансовой и страховой деятельности — 3830,5 рубля, в профессиональной, научной и технической деятельности — 3411,3 рубля и в строительстве — 3168,5 рубля.
Самые низкие зарплаты по итогам июня оказались в услугах по временному проживанию и питанию — 2062,3 рубля до вычета налогов, в сфере административных и вспомогательных услуг — 2008,9 рубля, а также в образовании — 2004,4 рубля.