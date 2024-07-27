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В каких сферах в Минске самые высокие зарплаты

Больше всех в столице зарабатывают сотрудники сферы информации и связи. По итогам июня средняя зарплата здесь достигла 6 124,8 рубля. Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления Минска.

Источник: AP 2023

Как ранее сообщали в Белстате, средняя зарплата в Минске за июнь составила 3020,8 рубля. Месяцем ранее она была меньше — 2940,7 рубля.

Выше среднего до вычета налогов в июне заработали также в финансовой и страховой деятельности — 3830,5 рубля, в профессиональной, научной и технической деятельности — 3411,3 рубля и в строительстве — 3168,5 рубля.

Самые низкие зарплаты по итогам июня оказались в услугах по временному проживанию и питанию — 2062,3 рубля до вычета налогов, в сфере административных и вспомогательных услуг — 2008,9 рубля, а также в образовании — 2004,4 рубля.