В Беларуси изменили перечень товаров, которые подлежат маркировке

Речь идет о молочной продукции и бакалее, в том числе чае, кофе, растительном масле, муке, макаронах и крупах. В списке также появились пряники, печенье, шоколад, обувь, бытовая техника и моющие средства для стирки. Как указано в документе, такие товары подлежат прослеживаемости с 1 декабря 2024-го.