В Беларуси изменили перечень товаров, которые подлежат маркировке

Изменения предполагают переход на маркировку средствами идентификации по товарам, которые сейчас маркируют в Беларуси унифицированными контрольными знаками и решения о маркировке которых приняты в ЕАЭС.
Так, безалкогольные напитки, соки, мобильные телефоны и ноутбуки исключили из перечня товаров, которые подлежат маркировке унифицированными контрольными знаками. Они теперь будут в списке товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Такая обязанность появится с 1 февраля 2025 года.
Расширен и перечень товаров, сведения об обороте которых считаются предметом прослеживаемости. В список включены товары, по которым МАРТ планирует анализировать цены с помощью специальной системы.
Речь идет о молочной продукции и бакалее, в том числе чае, кофе, растительном масле, муке, макаронах и крупах. В списке также появились пряники, печенье, шоколад, обувь, бытовая техника и моющие средства для стирки. Как указано в документе, такие товары подлежат прослеживаемости с 1 декабря 2024-го.