Белорусские риелторы смогут запрашивать больше информации по недвижимости

Планируется, что риелторские организации будут вправе получать информацию об объектах недвижимого имущества, о правах на них юридических и физических лицах, а также информацию о лицах, ранее проживавших в жилых помещениях, в отношении которых оказываются риелторские услуги. При этом согласия продавцов на это не надо будет получать, а риелторы только должны будут уведомить потребителя о результатах изучения запрошенной информации.