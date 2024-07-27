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Белорусские риелторы смогут запрашивать больше информации по недвижимости

Белорусские риелторы смогут запрашивать больше информации по квартирам и домам.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские риелторы перед оформлением сделок смогут запрашивать больше информации по квартирам, домам и другим объектам, сообщает БелТА со ссылкой на Минюст Беларуси, который прокомментировал законопроект «О риелторской деятельности».

Планируется, что риелторские организации будут вправе получать информацию об объектах недвижимого имущества, о правах на них юридических и физических лицах, а также информацию о лицах, ранее проживавших в жилых помещениях, в отношении которых оказываются риелторские услуги. При этом согласия продавцов на это не надо будет получать, а риелторы только должны будут уведомить потребителя о результатах изучения запрошенной информации.

Риелторы должны будут проверить объект перед сделкой.

Как отметили в Минюсте, эти новшества должны работать на обеспечение защиты имущественных интересов потребителей.

недвижимость